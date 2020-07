Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Raub angezeigt

Emsdetten (ots)

Nach einem Vorfall an der Frauenstraße hat die Polizei Ermittlungen wegen des Raubes eines Schlüssels aufgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Am Freitagabend, um kurz vor 19.00 Uhr, hatten zwei Emsdettener ihre Fahrräder an der Nordwalder Straße, an den Fahrradabstellplätzen vor einer Gaststätte abgestellt. Dort kam ein unbekannter Jugendlicher auf sie zu und fragte nach einer Wegbeschreibung. Plötzlich entriss der Unbekannte einem der Männer den Fahrradschlüssel aus der Hand und rannte in Richtung Brookweg/Feuerwehr davon. Nach Zeugenangaben handelte es sich um einen Jugendlichen, der eine schlanke Statur und einen dunklen Teint hatte. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose/Jogginghose und einer schwarze Jacke mit weißen Streifen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell