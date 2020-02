Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Erfolgloser Autodieb; Korntal-Münchingen: Geländer beschädigt; Steinheim-Höpfigheim: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Erfolgloser Autodieb

Gleich an sechs abgemeldeten Gebrauchtfahrzeugen hat sich ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz beim Hallenbad in der Theodor-Heuss-Straße versucht. Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Montag, 17:00 Uhr versuchte der verhinderte Autodieb die Fahrzeuge verschiedener Marken gewaltsam zu öffnen. In einem Fall hatte er Erfolg und konnte sogar die Zündung aktivieren. Bei der weiteren Tatausführung machte ihm aber die Wegfahrsperre einen Strich durch die Rechnung. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

Korntal-Münchingen: Geländer beschädigt

Vermutlich beim Rangieren hat der unbekannte Fahrer eines Lkw über das vergangene Wochenende in der Schwieberdinger Straße im Gewerbegebiet Kallenberg die Umzäunung eines Betriebsgeländes beschädigt und dabei etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Steinheim-Höpfigheim: Feuerwehreinsatz

Rauch aus dem Heizungskeller eines Wohnhauses hat am Montagabend gegen 17:25 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 45 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus und die Wehrleute mussten unter Atemschutz in den Kellerbereich vordringen. Wie sich herausstellte, war es an der Heizungsanlage vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand gekommen, der mit starker Rauchentwicklung verbunden war. Ein offenes Feuer war jedoch nicht entstanden. Der entstandene Sachschaden an der Heizungsanlage ist noch nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden.

