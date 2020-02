Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Kupferbleche gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es zwischen Freitag und Montag auf eine Firma in der Planckstraße im Stadtteil Geisingen abgesehen. Über ein zuvor aufgebrochenes Gittertor gelangten die Unbekannten auf das Firmengelände, wo sie im weiteren Verlauf die Scheibe eines Rolltors einschlugen. Anschließend betraten sie die Warenhalle und entwendeten daraus fünf zusammengerollte Kupferbleche in verschiedenen Größen. Möglicherweise wurde das Diebesgut, das ein Gewicht von etwa 350 Kilogramm hat, mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Wert der Beute beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Darüber hinaus ist die Höhe des angerichteten Sachschadens noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 643780, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell