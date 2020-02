POL-LB: Unfallflucht in Korntal-Münchingen; Versuchter Automatenaufbruch in Kornwestheim; Sachbeschädigung in Ludwigsburg; 24-jähriger Autofahrer in Bietigheim-Bissingen gestoppt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Korntal-Münchingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich zwischen Samstag 19:00 Uhr und Sonntag 10:45 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Korntal ereignete. Auf derzeit ungeklärte Art und Weise stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen die linke Fahrzeugfront eines VW Passat, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher davon.

Kornwestheim: Versuchter Diebstahl

Zwei bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Sonntag an einem Parkticketautomaten, der sich in einem Parkhaus in der Eastleighstraße in Kornwestheim befindet, zu schaffen. Gegen 00:45 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, dass die Täter im Parkhaustunnel mit einem Werkzeug versuchten den Automat aufzuhebeln. Nach dieser Beobachtung alarmierte der Zeuge umgehend die Polizei. Unterdessen scheiterte das Vorhaben den Automaten aufzubrechen und die Täter machten sich, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, ohne Beute in Richtung der Güterbahnhofstraße aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter. Die Unbekannten trugen zur Tatzeit einen dunkelgrünen sowie dunklen Kapuzenpullover, deren jeweilige Kapuze sie über den Kopf gezogen hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Fensterscheibe eingeworfen

Nach einer Sachbeschädigung, die am Sonntag gegen 12:45 Uhr in der "Neue Straße" in Ludwigsburg-Neckarweihingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hat mithilfe eines Steins eine Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeworfen. Durch das Klirren wurde ein Anwohner auf das Geschehen aufmerksam. Als er daraufhin aus dem Fenster schaute, sah er eine männliche Person davonlaufen. Der Zeuge konnte den Unbekannten dahingehend beschreiben, dass er mit einer schwarz-grau-roten Jacke und einer schwarzen Jeans bekleidet war. Darüber hinaus trug er ein schwarzes Basecap und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0, bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich zu melden.

Ludwigsburg-Nord / Bietigheim-Bissingen: 24-Jähriger mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Ziemlich verdächtig kam einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg ein Autofahrer vor, der am Sonntag gegen 01:10 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war. Kurz nach der Einmündung zur Bietigheimer Straße fuhr der BMW mit Warnblinklichter und ohne Licht. Darüber hinaus fuhr der Fahrzeuglenker in Schlangenlinien. Aufgrund dieser Feststellung wollten die Beamten das Fahrzeug stoppen. Als die Polizisten ihn durch Anhalten zum Stoppen bewegen wollten, gab der 24-Jährige plötzlich Gas. Unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Der junge Mann ignorierte die Anhaltezeichen und wurde im weiteren Verlauf in der Frankfurter Straße von einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt. Die Fahrt ging schließlich weiter in Richtung Bietigheim-Bissingen. Hierbei stieß der BMW-Fahrer zweimal beinahe gegen die Mittelleitplanke auf der B 27. Letztendlich hatte der BMW-Fahrer am Ortseingang Bietigheim-Bissingen seine Geschwindigkeit verringert und auf der Rechtsabbiegespur in Richtung des Wohngebiets Buch angehalten. Die Beamten keilten das Fahrzeug ein und legten dem Fahrer Handschließen an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen fest. Zudem stand der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach Durchführung eines Atemalkoholtestes musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 24-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

