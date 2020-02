Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Körperverletzung, Unfall, Sachbeschädigung; Bönnigheim: Erfolgloser Automatenknacker

Ludwigsburg (ots)

Kirchheim am Neckar: Körperverletzung, Unfall, Sachbeschädigung

Am Samstagabend gegen 18:20 Uhr fand ein 45-jähriger Autofahrer in Kirchheim am Neckar den Pkw seines Nachbarn vor seiner Garageneinfahrt abgestellt vor. Als er diesen daraufhin aufsuchte, befand sich der 36-Jährige im Streit mit seiner Ehefrau, dem den polizeilichen Ermittlungen zufolge auch eine Körperverletzung vorausgegangen war. Der Bitte, seinen Wagen wegzustellen, kam der aggressive 36-Jährige nach, indem er zweimal gegen das dahinter geparkte Auto des 45-Jährigen fuhr. Angesichts dessen geriet der 45-Jährige nunmehr in Rage und schlug die Scheibe der Fahrertür am Fahrzeug des 36-Jährigen ein.

Der 36-Jährige wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung angezeigt und erhielt wegen der häuslichen Auseinandersetzung einen Platzverweis. Der 45-Jährige wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Bönnigheim: Erfolgloser Automatenknacker

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag. 20:00 Uhr bis Sonntag, 15:45 Uhr erfolglos versucht, die Münzstaubsauger auf dem Gelände eines Autohauses in der Schmiedsberger Straße aufzubrechen. Er versuchte sich an zwei Staubsaugern, konnte aber die Münzeinsätze nicht erreichen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bönnigheim, Tel. 07154 22414, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell