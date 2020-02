Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: mehrere PKW zerkratzt; Waldenbuch: Feuerwehreinsatz und Unfallflucht; BAB 8/Stuttgart: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: mehrere PKW zerkratzt

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Samstag zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen mehrere PKW zerkratzten. Die am Folgetag verständigte Polizei stellte schließlich fest, dass ein VW und ein BMW durch Kratzer beschädigt worden waren. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. Zeugen und insbesondere auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Waldenbuch: Feuerwehreinsatz

Nachdem der Bewohner eines Hauses im Weidacher Weg in Waldenbuch am Sonntag gegen 19.00 Uhr einen Schwelbrand im Ofenrohr seines Schwedenofens festgestellt hatte, rückte die Freiwillige Feuerwehr Waldenbuch mit insgesamt 37 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Sachschaden war keiner entstanden. Der Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Waldenbuch: Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Sonntag gegen 07.25 Uhr in der Marktstraße in Waldenbuch in einen Unfall verwickelt war und anschließend flüchtete. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem schwarzen Dodge Challenger unterwegs war, befuhr die Marktstraße von der Der Straße "Auf dem Graben" kommend. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Im weiteren Verlauf prallte der Dodge-Lenker gegen einen Betonpoller, wodurch die Front des Fahrzeugs erheblich beschädigt worden sein soll. Anstatt sich nun um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

BAB 8/Stuttgart: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntag gegen 12.50 Uhr der VW eines 38-Jährigen in Brand, als dieser im Bereich der Autobahnanschlussstelle Möhringen die Bundesautobahn 8 verlassen wollte. Der Fahrer bemerkte zunächst, dass der PKW zu qualmen begonnen hatte. Der Mann stoppte den Wagen und stieg aus. Wenig später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Während sich die Feuerwehr der Feuerwache 5 Stuttgart mit insgesamt vier Fahrzeugen und 19 Wehrleuten im Einsatz befand, musste für rund 20 Minuten die gesamte Fahrbahn in Richtung München gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnten nacheinander alle Fahrstreifen bis auf den Ausfädelungsstreifen, auf dem sich der VW befand, wieder frei gegeben werden. Nachdem der VW gegen 14.30 Uhr abgeschleppt worden war, konnte die Sperrung des Ausfädelungsstreifes ebenfalls aufgehoben werden, so dass die gesamte Fahrbahn wieder frei war. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

