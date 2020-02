Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.02.2020

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Gemeinde Wendeburg. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 09:30 Uhr, gewaltsam in eine Gaststätte in der Braunschweiger Straße einzudringen. Aus bislang unbekannter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/990890, zu melden.

Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag, gegen 12:20 Uhr, kam es in der Schwicheldter Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 67-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 69-jähriger Fahrer eines Transporters übersah beim Öffnen seiner Fahrertür den Fahrradfahrer, der die Schwichelder Straße befuhr. Der Radfahrer fuhr gegen die geöffnete Tür, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum Peine gebracht.

Person verletzte sich bei Unfall leicht

Gemeinde Lengede. Am Dienstag, gegen 13:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lebenstedter Straße. Ein 91-jähriger Audi-Fahrer aus Salzgitter übersah beim Abbiegen von der Straße "Osterriehe" in die Lebenstedter Straße eine 41-jährige Fahrerin aus Salzgitter. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 41-jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde im Klinikum Salzgitter medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro.

Fahrer flüchtete nach Unfall

Am Dienstag, zwischen 16:15 Uhr und 16:25 Uhr, wurde ein Opel Astra auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich den Opel einer 55-jährigen Peinerin und entfernte sich anschließend unerlaubt. Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

