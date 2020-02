Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 4. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Streitigkeiten über Autofahrstiel arten in Körperverletzung aus

Montag, 03.02.2020, gegen 18:00 Uhr

Zunächst verbale Streitigkeiten über den Fahrstiel eines Autofahrers arteten am Montagabend in eine Körperverletzung zwischen zwei beteiligten Autofahrern aus. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Breite Herzogstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. Offenbar ärgerte die langsame Fahrweise des 21-Jährigen einen nachfolgenden 28-jährigen Autofahrer derart, dass dieser den 21-Jährigen durch die geöffnete Seitenscheibe verbal beleidigte. Im Bereich eines Kinos an der Langen Straße stoppten beide Autofahrer und dort kam es dann außerhalb des Fahrzeugs zu weiteren Beleidigungen, die mit einem Tritt gegen den 28-Jährigen endeten. Die eingesetzten Beamten trennten die Streithähne und nahmen die polizeilichen Ermittlungen auf. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: LKW Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis verursacht Verkehrsunfall

Montag, 03.02.2020, gegen 10:15 Uhr

Bei der Aufnahme eines leichten Verkehrsunfalles, der sich beim Rangieren mit einem LKW in der Jägermeisterstraße am Montagmorgen ereignet hatte, stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 56-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde gegen den 56-jährigen LKW Fahrer eingeleitet, seine Fahrt mit dem LKW durfte er nicht fortsetzen.

Schladen: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung Montag, 03.02.2020, gegen 13:30 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Montagmittag eine 44-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 82 in das Gewerbegebiet von Schladen einen entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW eines 55-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die im Auto der 44-Jährigen mitfahrenden Kinder im Alter von 1 und 9 kamen ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sowie ein Abschleppunternehmen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

Cremlingen: Wurststücke mit spitzen Gegenständen gespickt und ausgelegt

Der Polizei wurden bislang zwei Fälle gemeldet, bei denen Hundebesitzer beim "Gassi gehen" Wurststücke aufgefunden hätten, die mit spitzen Gegenständen gespickt seien. Tatort war jeweils die Ostdeutsche Straße in Cremlingen. Die Wurststücke wurden am Donnerstag, 30.01. und am Samstag, 01.02., jeweils von den Hundehaltern auf dem Gehweg liegend aufgefunden. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 waren ähnliche Fälle in Cremlingen angezeigt worden. Damals konnte kein Verursacher ermittelt werden. Die Polizei erbittet Hinweise unter 05331 / 933-0.

