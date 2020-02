POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 31.01.2020, Stand 23.30 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 31.01.2020

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Bretzfeld: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall Vier Verletzte und ca. 17 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag um 18.08 Uhr auf der L 1036 zwischen Hölzern und Schwabbach im Bereich Steinerner Tisch. Ein 20-jähriger VW-Fahrer fuhr von Hölzern in Richtung Schwabbach und kam auf Höhe der Einmündung der K 2339 aus nicht bekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW VW Golf eines 28-Jährigen zusammen. Nach der Kollision kam der VW des 20-Jährigen auf der Fahrbahn quer zum Stehen, wodurch ein nachfolgender PKW Opel Astra noch mit dem stehenden Fahrzeug kollidierte. Der 53-jährige Fahrer des Opel Astra blieb unverletzt, seine ebenfalls 53 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der 28-jährige VW Golf-Fahrer und seine 10-jährige Tochter wurden beide schwer verletzt. Der 20-Jährige VW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr gerettet. Nach seiner Erstversorgung wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus einge-liefert. Die L 1036 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 22.15 Uhr gesperrt. Einsatzkräfte Feuerwehr: 12 Mann und drei Fahrzeuge Seitens des Rettungsdienstes waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen im Einsatz.

