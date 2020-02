Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.02.2020

Peine (ots)

Ladendieb wurde festgenommen

Am Montag, gegen 17:40 Uhr, entwendete ein 20-jähriger Syrer diverse Parfüm-Fläschchen aus einem Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz. Der Ladendetektiv des Geschäfts bemerkte den Diebstahl und sprach den 20-jährigen Täter an. Daraufhin floh der Täter und stieß hierbei den Ladendetektiv und mehrere Kunden zur Seite. Der 27-jährige Ladendetektiv verletzte sich hierbei leicht am Fuß. Aufgrund umfassender Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Täter wenig später festgenommen werden. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde gegen den 20-jährigen Mann eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Gemeinde Vechelde. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 21:00 Uhr bis 05:05 Uhr, gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft in der Bodelschwingstraße einzudringen. Dies gelang den Tätern nicht und sie entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Einbrecher drangen in Einfamilienhaus ein

Gemeinde Lengede. In der Zeit von Donnerstag, gegen 23:00 Uhr und Montag, 09:45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Broistedter Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach Diebesgut, entfernten sich jedoch ohne etwas zu entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Täter flohen unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, 05344/915670, zu melden.

Fahrradfahrer durch unbekannten Täter verletzt

Am Sonntagabend, gegen 23:10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger mit seinem Fahrrad die Gunzelinstraße. In Höhe der Straße "Lerchenfeld" wurde er offenbar durch einen unbekannten Mann von seinem Fahrrad gestoßen und ins Gesicht geschlagen. Anschließend floh der unbekannte Täter unerkannt. Der 24-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Fahndungen der Polizei nach dem unbekannten Täter verliefen erfolglos.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: - Etwa 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Schlank - Südeuropäisch - Bekleidet mit einer beigen Jacke

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

PKW beschädigt

In der Zeit von Samstag, 00:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr, wurde ein VW Golf in der Händelstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Sie zerkratzten den Lack des PKW und dellten offenbar das Fahrzeugdach ein. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Täter flohen in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Silberkamp", bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Fahrer aus Havelberg befuhr mit seinem VW die Schäferstraße in Richtung Woltorfer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Straße "Am Silberkamp" übersah er offenbar einen 54-jährigen Peiner, der mit seinem Skoda die Kreuzung als vorfahrtsberechtigter passierte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der VW-Fahrer leicht verletzte. Er wurde im Klinikum Peine medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

