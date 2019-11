Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Einbruch in Hobbytonstudio

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Bockholt in Allagen eingebrochen. Ein Bewohner verfügt dort über ein Hobbytonstudio. Der Täter drückte gewaltsam eine Zugangstür auf beziehungsweise wirkte auf den Schließmechanismus ein, um in den Raum zu gelangen. Anschließend entwendete er unter anderem ein Mikrofon von Brauner, einen Controller von Steinberg, eine E-Gitarre von Ivaness und einen Padcontroller von Maschine. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 melden. (reh)

