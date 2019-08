Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kehrmaschinen Fahrzeug muss ausweichen und fährt gegen Ampel

Ludwigshafen (ots)

Am 14.08.2019, gegen 10:35 Uhr, reinigte ein 50-Jähriger mit einem Kehrmaschinen Fahrzeug den Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Berliner Straße und fuhr dabei in Richtung Bismarckstraße. Als er die Ampel im Kreuzungsbereich überquerte, kam plötzlich ein unbekannter Fahrradfahrer von der Berliner Straße in Richtung Jägerstraße angefahren. Dadurch musste der 50-Jährige ausweichen und fuhr gegen die Ampel. Sowohl an der Ampel als auch am Kehrmaschinen Fahrzeug entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Der unbekannte Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

