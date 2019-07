Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Raub zum Nachteil eines Taxifahrers - Polizei sucht Zeugen

Bad Kreuznach, Planiger Straße (ots)

Am Dienstag, 16.07.2019, kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines Taxifahrers in Bad Kreuznach. Der Fahrer wurde am Nachmittag am Hauptbahnhof in Bad Kreuznach durch eine jüngere Frau angesprochen. Die vereinbarte Fahrt sollte in die Planiger Straße führen, wo sie vorgab, ein bestimmtes Wohnhaus zu suchen. Da die Kundin dem Fahrer in der Planiger Straße angekommen keine genaue Adresse nannte, sollte sie in Höhe der Hausnummer 64 aussteigen und den Fahrpreis begleichen. Nachdem der Taxifahrer seine Geldbörse hervorgeholt hatte, zog die Frau ein Reizgas/Pfefferspray und setzte dieses unvermittelt gegen ihn ein. Hierbei griff die Täterin nach der Geldbörse und flüchtete mit dieser aus dem Taxi zu Fuß in Richtung der Gensinger Straße. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung der Unbekannten. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau wird wie folgt beschrieben: - 20 bis 30 Jahre alt - circa 175 cm groß - schlanke Statur - kein auffälliger Dialekt - trug eine schwarze Basecap mit weißem "Y" sowie eine Sonnenbrille - bekleidet mit einer stellenweise zerrissenen Jeans

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Wurde die Täterin bei der Flucht oder bei der Vorbereitung ihrer Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

