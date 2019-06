Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Aus der Kurve in den Grünstreifen

Recklinghausen (ots)

Mit seinem Roller kam ein 20-jähriger Castrop-Rauxeler am Montag gegen 13.00 h in einer Kurve von der Klöcknerstraße ab und rutschte in einen Grünstreifen. Der junge Mann musste ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden. Da der Verdacht bestand, dass er Drogen genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

