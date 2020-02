Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Pferdeanhänger in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 12:00 Uhr bei der alten Reitanlage im Rößeweg westlich von Gärtringen einen dort abgestellten Pferdeanhänger in Brand gesetzt. Der Anhänger war dort abgestellt worden, nachdem bereits am 17. Februar ein Unbekannter die Reifen zerstochen hatte. Durch den Brand entstand an dem Anhänger wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 25390, entgegen.

