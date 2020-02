Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Feuerwehreinsatz; Gärtringen: Einbruch in Bäckereifiliale

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Warmbronn: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich am Montag gegen 05.15 Uhr mit insgesamt 30 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen in der Riegeläckerstraße in Warmbronn im Einsatz. Ein 24 Jahre alter Mann hatte in seiner Wohnung mutmaßlich den Backofen eingeschaltet und sich anschließend in die Badewanne gelegt, wo er schließlich eingeschlafen war. Als der Backofen zu qualmen begann, schlug ein Rauchmelder Alarm und ein Nachbar alarmierte die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte die Wohnung im weiteren Verlauf betreten werden. Die Einsatzkräfte weckten den 24-Jährigen, der glücklicherweise nicht verletzt worden war. Sachschaden war ebenfalls keiner entstanden.

Gärtringen-Rohrau: Einbruch in Bäckereifiliale

Zwischen Sonntag 11.00 Uhr und Montag 04.45 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Gärtringer Straße in Rohrau zu. Der Einbrecher verschaffte sich zunächst über die Haupteingangstür Zutritt in eine Bäckereifiliale. Im Innern versuchte er dann eine Registrierkasse aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im weiteren Verlauf gelang es dem Unbekannten auf noch unbekannte Weise einen Tresor zu öffnen und das enthaltene Bargeld in etwa dreistelliger Höhe zu entwenden. Im Anschluss machte sich der Täter davon. Der hinterlassene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/25390, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell