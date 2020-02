Polizei Essen

POL-E: Essen: Skoda nach Wohnungseinbruch gestohlen - 1. Folgemeldung - Skoda in Unfallflucht verwickelt

Essen (ots)

45359 E.-Schönebeck: Vorestern Abend (18. Februar) sollen Unbekannte zwischen 21:30 und 22:30 Uhr in eine Wohnung an der Ardelhütte eingebrochen sein - mithilfe des dort gefundenen Autoschlüssels soll anschließend ein schwarzer Skoda Octavia entwendet worden sein. Wir berichteten am 19. Februar. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4524806.)

Das Fahrzeug wurde aufgefunden und deshalb aus der Fahndung genommen. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde es nicht entwendet, sondern nach einer Unfallflucht durch den Besitzer in der näheren Umgebung abgestellt. Ob es zu einem Einbruch in dem Wohnhaus gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell