Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Verhalten einer 44-Jährigen führte zum Einsatz des Ordnungsamtes und der Polizei - Festnahme und Hilferufe erregten die Aufmerksamkeit der Anwohner

Essen (ots)

45475 MH- Dümpten: Ein Einsatz der Mülheimer Ordnungskräfte sorgte gestern Nachmittag (Montag, 15. Juni, gegen 15:15 Uhr) an der Oberheidstraße für Aufmerksamkeit bei Anwohnern und Spaziergängern. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes sprachen am Vormittag eine Frau an und verwiesen sie des Ortes, da sie ihren Abfall an der dortigen Haltestelle abgelegt und Passanten in nicht freundlicher Art und Weise angesprochen haben soll. Nachdem im Laufe des Tages weitere Beschwerden beim Ordnungsamt eingingen, überprüften die Mitarbeiter ein weiteres Mal die Örtlichkeit. Da die erneut angetroffene Frau weder ihre Personalien angab noch dem Platzverweis nachkam, informierten die Ordnungskräfte die Polizei. Als die unbekannte Frau zur Personalienüberprüfung mitgenommen werden sollte, versuchte sie zu flüchten. Nachdem die Polizisten sie festhielten und einen einfachen Schlag der Frau abgewehrt hatten, sollte diese gefesselt werden. Der Versuch, die Frau möglichst verletzungsfrei zu überwältigen und die erforderlichen Handfesseln anzulegen, gestaltete sich schwierig, da sie sich massiv wehrte, laut um Hilfe schrie und nach den Beamten trat. Nichtsdestotrotz verzichteten die Beamten auf schnell wirkende Maßnahmen, da Erwachsene und insbesondere Kinder in unmittelbarer Nähe standen. Auf der Polizeiwache konnte schließlich die Identität der wohnungslosen 44- jährigen, gebürtigen Mülheimerin festgestellt werden. Da die Frau den Beamten gegenüber angab, den Platzverweis auch weiterhin nicht zu befolgen, wurde sie nach Abschluss der Maßnahmen in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ihr aggressives Verhalten legte sie auch dort nicht ab. Gegen die Frau wird jetzt wegen Widerstandes strafrechtlich ermittelt. Die Nichtangabe, bzw. falsche Namensangabe wird im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit verfolgt./Peke

