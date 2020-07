Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall/Sperrung aufgehoben

Emsdetten (ots)

Nachtrag: Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Die Sperrung ist aufgehoben worden. Bei dem Unfall ist eine Person verletzt worden. Es entstanden erhebliche Sachschäden, die sich um die 40.000 Euro belaufen dürften. Ein PKW war nach dem Verlassen des Kreisverkehrs Mühlenstraße/Münsterstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen parkenden PKW und eine Steinbegrenzung geprallt. Die Beifahrerin wurde verletzt. Erstmeldung: Auf der Straße In der Lauge hat sich gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben sind zwei Personen verletzt worden. Die Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz. Die Straße In der Lauge ist im Bereich der Unfallstelle, die sich in der Nähe Mühlenstraße befindet, komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden.

