POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch & Vandalismus

Waiblingen: Unfall auf der Westumfahrung

Rund 16.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend, kurz vor 19:30 Uhr auf der Westumfahrung. Eine 25-jährige VW-Fahrerin wollte von der Westumfahrung nach links in die Schmidener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Ford eines 30 Jahre alten Mannes und missachtete dessen Vorrang. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrbahn musste bis zur Räumung der Unfallstelle für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Beteiligten begaben sich anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wurden aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Waiblingen: Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend. Der Jugendliche fuhr gegen 21:30 Uhr die Bittenfelder Straße entlang, als er an der Einmündung zum Sieglitzweg aufgrund eines teilweise im Einmündungsbereichs stehenden Land Rover eines 60-jährigen Mannes bremsen musste. Aufgrund der nassen Fahrbahn kam der junge Biker hierbei zu Fall, sein Motorrad prallte anschließend noch gegen den stehenden Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Murrhardt: In Vereinsheim eingebrochen

Einen Inventar- und Gebäudeschaden in Höhe von ca. 1200 Euro hinterließen Einbrecher, die in der Karnsberger Straße in ein Tennisheim eingebrochen sind. Die unbekannten Täter haben sich im Zeitraum vom 2. Februar bis 11. Februar gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und es anschließend durchsucht. Ersten Überprüfungen nach wurde jedoch nichts entwendet. Wer zur Tat sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Auffahrunfall

Beide in einen Unfall verwickelten Autos mussten am Dienstagabend auf der B 14 abgeschleppt werden. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr kurz nach 18 Uhr in Richtung Waiblingen und übersah wie vor ihm auf dem linken Fahrstreifen ein weiterer Mercedes-Fahrer abbremste. An den beiden Autos entstand bei dem folgenden Auffahrunfall erheblicher Sachschaden, sodass beide nicht mehr fahrbereit waren. Die Insassen wurden beim Unfall nicht verletzt.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ungefähr 20.000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr ereignete. Eine 25-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Göppinger Straße und übersah vor dem Hegnauhofweg, wie Vorausfahrende wegen eines verkehrsbedingt haltenden Linksabbiegers anhielten. Sie fuhr auf einen Pkw Skoda auf und schob diesen noch auf eine Pkw Ford. Verletzt wurde dabei niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparkten streifte am Dienstagvormittag ein unbekannter Autofahrer einen beim Archivplatz geparkten Pkw VW am rechten hinteren Fahrzeugeck. Dabei verursachte er ca. 1000 Euro Sachschaden. Ohne diesen zu melden, flüchtete der verantwortliche Autofahrer. Hinweise auf diesen bzw auf das Unfallgeschehen, das sich zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ereignete, wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Fellbach-Schmiden: Vandalismus

In der Blumenstraße wurden im Zeitraum von letzten Samstag bis Dienstagabend an mindestens vier dort parkenden Anhängern die Reifen zerstochen. Die Polizei schätzt den dadurch entstandenen Schaden auf ca. 750 Euro. Ob noch weitere Fahrzeuge im dortigen Bereich beschädigt wurden, ist noch unklar. Zeugen zu den Vorfällen sowie weitere mögliche Geschädigte sollten sich nun bei der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 melden.

