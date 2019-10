Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (566/2019) Hann. Münden: Dixi-Toilette auf Baugrundstück mit Sprühlack beschmiert

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Quantzstraße Zwischen dem 2. und 7. Oktober 2019

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf einem Grundstück in der Hann. Mündener Quantzstraße ist in der vergangenen Woche (02. bis 07.10.19) die Toilette einer Baufirma von Unbekannten mit blauem Sprühlack beschmiert worden. An dem Dixi-Klo entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

