POL-AA: Ostalbkreis: Geschwindigkeitsmessungen, Unfälle, Einbruch und Wildunfall

Böbingen: Drei Fahrverbote für Raser

Drei Autofahrer drohen nach erheblichen Geschwindigkeitsverstößen in der Nacht zum Mittwoch Fahrverbote, Punkte und Bußgelder. Beamte vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hatten zwischen 04:00 Uhr und 05:10 Uhr den Verkehr auf der B 29 im Bereich Böbingen überwacht. Hierbei wurden drei Fahrer gestoppt, welche die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten hatten. Sie waren mit Geschwindigkeiten von über 90 km/h, über 100 km/h und über 120 km/h gemessen worden. Den Fahrern drohen Bußgelder zwischen 120 Euro und 700 Euro, ein bis zwei Punkte in Flensburg und Fahrverbote von ein bis drei Monaten.

Schwäbisch Gmünd: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel ist am Dienstag um 16:22 Uhr ein 56 Jahre alter Fahrer eines Ford zwischen einen Sattelzug und einer Verkehrsinsel geraten. Der Ford-Lenker hatte die B 29 von Aalen kommend verlassen und wollte in der Aalener Straße vom Rechtsabbiegerstreifen auf die Geradeausspur wechseln und hatte hierbei einen Sattelzug übersehen. An dem Ford war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Am Anhänger des Sattelzugs wurde der Sachschaden auf circa 1.000 Euro beziffert.

Aalen: Tablet bei Einbruch entwendet

Über den Lichtschacht eines Kellerfensters stiegen Unbekannte am Dienstag in ein Wohnhaus in der Schellingstraße ein. Die Täter entwendeten aus der Wohnung ein hochwertiges Tablet, das auf einem Sideboard abgelegt war. Andere Wertgegenstände ließen die Einbrecher unberührt zurück, ehe sie das Gebäude über die Eingangstüre wieder verließen. Der Wert des entwendeten Geräts beläuft sich auf rund 1300 Euro; ferner war Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden. Personen, die am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 18.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtüre beschädigte ein bislang Unbekannter am Montag zwischen 18 und 19 Uhr den Pkw Opel einer 21-Jährigen, den diese auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße abgestellt hatte. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Mögglingen: Dachs von Pkw erfasst

Auf der Landesstraße 1158 zwischen Mögglingen und Heuchlingen erfasste ein 33-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr mit seinem Pkw Audi einen die Fahrbahn querenden Dachs. Der Vierbeiner verschwand nach dem Anprall im angrenzenden Gelände; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen - 5000 Euro Sachschaden

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 71-Jähriger am Dienstagabend verursachte. Mit seinem Pkw Mercedes Benz befuhr er gegen 22:00 Uhr die Hardtstraße in Rattstadt in Fahrtrichtung Ellwangen. Auf Höhe der Einmündung Brühlstraße wendete er, wobei er den hinter ihm fahrenden Pkw Opel eines 21-Jährigen übersah. Beide Fahrer blieben beim Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge unverletzt.

Ellwangen: Zusammenstoß auf Kundenparkplatz

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Pkw Audi den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Hierbei übersah sie beim Abbiegen nach rechts den Pkw BMW einer 50-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Ellenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Einen Schock erlitt ein 38-Jähriger am Dienstagvormittag bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Gegen 10.20 Uhr kam er auf der BAB A7 mit seinem Pkw Dacia aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Schutzplanken. Der Unfallverursacher fuhr anschließend rund 500 Meter weiter auf eine Rastanlage, wo eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg auf das beschädigte Fahrzeug aufmerksam wurde. Der 38-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt; der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

