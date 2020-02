Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, gescheiterter Überfall, Feuer und Unfälle

Westhausen: Einbrecher festgenommen

Nach einem vermeintlichen Einbruchsversuch konnte am Dienstagmorgen gegen 06:40 Uhr ein 37 Jahre alter Mann von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige hatte in der Falkenstraße versucht in zwei Wohnhäuser einzudringen und war kurze Zeit später von einer alarmierten Polizeistreife in der Reinhold-Maier-Straße festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: Gescheiterter Überfall

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße. Unter Vorhalt einer unechten Pistole verlangte er Bargeld. Der 36 Jahre alte Mitarbeiter erkannte die Waffe als unecht und trieb den Täter mit einem Besen ohne Beute in die Flucht. Der Geschädigte blieb unverletzt. Der Täter wird auf etwa 18 Jahre geschätzt, war circa 1,60 Meter groß und schmächtig. Er war schwarz gekleidet, trug eine Kapuze sowie ein Tuch im Gesicht. Hinweise auf den Mann nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Hofen: Erhitztes Fett führte zu Feuerwehreinsatz

Als am Dienstagvormittag eine 82-jährige Seniorin gegen 10 Uhr in ihrer Küche Essen zubereitete und kurz die Küche verlassen hatte, erhitzte sich das Fett in der Pfanne und verursachte eine Stichflamme. Als ein gerade hinzukommender Zeuge den Rauch bemerkte, brachte er die Dame, sowie ihren im Rollstuhl sitzenden 81-jährigen Ehemann zusammen mit zwei Mitarbeitern einer Firma, die in der Nachbarschaft tätig waren, aus der Wohnung. Diesen gelang es dann auch den Brand zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 11 Mann und 2 Fahrzeugen anrückte, lüftete die Wohnung und brachte verbranntes Mobiliar aus der Wohnung. Die Geschädigte wurde vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Mann blieb unverletzt. Der Schaden wird auf ca. 50.000 Euro beziffert.

Hüttlingen: Verteilerkasten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Von einem Lkw wurde am Mittwoch, 5.2.2020 vermutlich beim Rangieren ein in der Kocherstraße aufgestellter Verteilerkasten eines Stromversorgers beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Die Sachbeschädigung wurde erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Diebstahl von Sprinter

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen GD-DK 30 entwendet, der im Hof einer Firma in der Lindenhofstraße unverschlossen mit steckendem Fahrzeugschlüssel abgestellt war. In dem Fahrzeug hatten sich zwei Bosch-Schlagbormaschinen, ein großer Boschhammer, ein kleiner Boschhammer, eine Flex sowie eine Schlitzfräse befunden. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/358-0.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke auf der Eutighofer Straße beschädigte eine 40-jährige Mazda-Lenkerin am Montag gegen 10 Uhr den Pkw eines Ford-Lenkers. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

