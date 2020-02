Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann mit Messer verletzt und mehrere Unfälle

Aalen (ots)

Ilshofen: Mit Messer verletzt

Am Samstag kurz nach 22:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnheim in Ilshofen gerufen, nachdem dort ein Bewohner mit einem Messer verletzt worden sein soll. Die Polizeistreife traf einen 43-jährigen Mann an, der vor dem Wohnheim auf einer Bank saß und angab, dass er einen Mitbewohner mit einem Messer verletzt habe. Der Mitbewohner befinde sich in seinem Zimmer. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der 43-Jährige zuvor in der gemeinsamen Küche einen 24-jährigen Mitbewohner mit einem Messer attackierte. Nachdem dieser verletzt in sein Zimmer flüchten und dieses verbarrikadieren konnte, verließ der Tatverdächtige das Gebäude und wurde kurz darauf durch die Polizei festgenommen. Nach einer Erstversorgung der Wunden vor Ort, wurde der verletzte Mann in ein Krankenhaus verbracht. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 43-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall, und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an.

Untermünkheim: LKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag um kurz nach 16:30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Volvo-LKW mit Anhänger die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell kam das Gespann aus Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünsteifen, fuhr eine Böschung hinab und durchbrach einen Wildsperrzaun. Der Zug kam letztendlich abseits der Autobahn in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Das Gespann musste mit einem Kranfahrzeug geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Wolpertshausen: Unfall beim Spurwechsel

Auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen kam es am Montag um kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Ein 40-jähriger Skoda-Fahrer wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei einen auf der linken Spur heranfahrenden Ford S-Max einer 27-jährigen Fahrerin.

Crailsheim: Kind fährt Fußgängerin an

Bereits am vergangenen Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Kind den Berliner Platz mit einem Kinderauto. Dabei stieß das Fahrzeug mit einer 75-jährigen Fußgängerin zusammen. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Telefon 07951 480-0 an die Polizei Crailsheim zu wenden.

Oberrot: Baum fällt auf Auto

Am Montagmorgen gegen 7:00 Uhr war eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin auf der K2675 in Richtung Marbächle unterwegs. Kurz vor dem dortigen Ortseingang musste sie aufgrund eines umgefallenen Baumes ihr Fahrzeug zunächst anhalten. Beim Wenden ihres Autos fiel ein weiterer Baum um und beschädigte das Heck des Fahrzeuges. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeuge von Windböe erfasst und umgeworfen

Am Montagmorgen kurz vor 7:00 Uhr war ein 30-Jähriger mit einem Sprinter inklusive Anhänger in Richtung Wolpertshausen unterwegs, als das Gespann von einer starken Windböe erfasst und umgeworfen wurde. Dabei wurden der Sprinter und der Anhänger in ein angrenzendes Feld getragen. Eine 24-Jährige, welche in ihrem Mazda dem Sprinter entgegenkam, versuchte noch dem Fahrzeug auszuweichen. Dabei wurde auch ihr Fahrzeug von der Böe erfasst und ebenfalls in das Feld geschleudert. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.

