Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Betrügerische Spendensammler

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am heutigen Vormittag (07.02.) kontrollierte die Polizei Edenkoben in Maikammer zwei Personen, welche aufgrund von Zeugenaussagen angeblich für Ponys und eine Pony-Reitbahn Spenden sammeln würden. Es konnte ermittelt werden, dass keine der Personen mit einem berechtigten Interesse Spenden sammelte, sondern übergebene Geldbeträge in die eigene Tasche wanderten. Geschädigte und Zeugen dieser Spendenaktion werden daher gebeten sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Arne Pilger, PK



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell