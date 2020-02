Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - Unfallflucht - Geparkten PKW gestreift

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 5:30 Uhr und 12:15 Uhr an einem am Straßenrand in der Kurz-Schumacher-Straße geparkten Opel Corsa. Der Unfallfahrer beschädigte den Opel offenbar im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in der Friedrich-Groß-Straße wurde zwischen Montagabend, 18:30 Uhr und Dienstagmorgen, 08:50 Uhr, Beleuchtungseinheiten sowie insgesamt 5 Kunststoffröhren mit einer Länge von 5 Meter und dazugehörigen Bögen entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 9500 Euro. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Geparkten PKW gestreift

Am Dienstag um kurz vor 7 Uhr streifte in der Marienstraße ein 49-jähriger Opel-Fahrer beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten VW. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell