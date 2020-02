Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto zerkratzt & Jugendlicher im Tatverdacht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Zwei Auffahrunfälle

Rund 3000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagmorgen, kurz vor 7:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart, ca. 300 Meter vor der Anschlussstelle Endersbach. Ein 56 Jahre alter Daimler-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 19-jährige BMW-Fahrerin aufgrund von Rückstau bremsen musste und fuhr dieser auf. Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich nur kurze Zeit später, gegen 7:40 Uhr in der Schorndorfer Straße. Dort fuhr eine 51-jährige VW-Fahrerin auf Unachtsamkeit der vor ihr fahrenden 40-jährigen Mercedes-Fahrerin auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Remshalden: Auffahrunfall

Eine 25-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 7:30 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Remshalden-Geradstetten bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 48-jährige Mini-Fahrerin bremsen musste und fuhr dieser auf. Rund 4000 Euro ist hier die Schadensbilanz.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag, zwischen 9 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Handwerkstraße einen Opel Astra, der auf einem Firmenparkplatz abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Opel wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter am Montag einen Skoda, der auf dem Parkplatz der Comeniusschule in der Christofstraße geparkt war. Der Skoda wurde auf der Fahrerseite im hinteren Bereich beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Unfall auf der L 1080

Auf ca. 5000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Dienstagmorgen, kurz nach 9 Uhr bei einem Unfall auf der L 1080 entstand. Eine 59-jährige Opel-Fahrerin fuhr die Landesstraße aus Richtung Gschwend kommend in Richtung Welzheim entlang und überholte trotz Überholverbot ein anderes Fahrzeug. Zeitgleich bog eine 50 Jahre alte VW-Fahrerin von einem Feldweg nach rechts auf die L1080 in Richtung Gschwend ab und kollidierte mit der Opel-Fahrerin. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Welzheim: Graffitis - Jugendlicher geriet in Tatverdacht

In den zurückliegenden Monaten wurden in Welzheim verschiedene Graffitis festgestellt, bei denen ein gewisser Tatzusammenhang festzustellen war. So wurde z. B. eine Bushaltestelle, das Naturfreundehaus, ein Windrad, Schautafeln sowie in Aichstrut der Wasserturm und ein Stromverteilerkasten mit denselben "Tags" besprüht. Der dabei verursachte Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Ein Jugendlicher geriet zwischenzeitlich bei der Welzheimer Polizei in Tatverdacht und soll für die Sachbeschädigungen verantwortlich sein. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern noch an. Neben den zivilrechtlichen Forderungen muss der Jugendliche nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Nochmals glimpflich verlief ein Unfall, der sich am Dienstagvormittag im Kappelbergtunnel ereignete. Eine BMW-Fahrerin war gegen 9.30 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Dies bemerkte ein nachfolgender 35-jähriger Smart-Fahrer zu spät und fuhr dem Daimler hinten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

