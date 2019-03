POL-MFR: (311) Geldautomat zerstört - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelfranken

Unbekannte Täter zerstörten am Dienstagmorgen (05.03.2019) einen Geldautomaten in Langenfeld (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Gegen 03:45 Uhr löste die Alarmanlage eines Supermarktes in der Ullstädter Straße aus. Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass sowohl die Eingangstür des Gebäudes als auch ein im Vorraum befindlicher Geldautomat stark beschädigt waren. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Unbekannten Bargeld aus dem Geldautomat stehlen wollten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang dies den Tätern jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen einige zehntausend Euro betragen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Ansbach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

