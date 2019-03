Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (310) Einbruch in Getränkemarkt in Wendelstein - Polizei sucht Zeugen

Schwabach (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Samstagabend (02.03.2019) und gestern (04.03.2019) brachen bislang Unbekannte in einen Getränkemarkt in Wendelstein (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich zwischen 20:30 Uhr (Samstag) und 07:30 Uhr (Montag) gewaltsam Zutritt zum Getränkemarkt in der Straße Richtwiese. Sie durchwühlten die kompletten Räumlichkeiten und entwendeten hochwertige Spirituosen im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Der Sachschaden, den die Täter verursachten, beläuft sich ebenfalls auf mehrere Tausend Euro.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Schwabach hat die ersten Maßnahmen am Tatort durchgeführt. Das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

