POL-MFR: (309) Raubüberfall in Wohnung - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am gestrigen Abend (04.03.2019) einen Mann in seiner Wohnung in Schnaittach (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter drangen gegen 18:45 Uhr gewaltsam in die Wohnung ihres Opfers in der Karpfenstraße ein. Sie begannen unvermittelt auf den Mann einzuschlagen und forderten gleichzeitig die Herausgabe von Bargeld. Der Mann übergab den Tätern das geforderte Geld, woraufhin diese von ihm abließen und die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Das Opfer blieb verletzt zurück und verständigte die Polizei.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Die Polizei sucht auch heute (05.03.2019) - unter Einbeziehung von Polizeidiensthunden - nach den Tätern.

Beschreibung der Täter:

Einer der Täter ist etwa 180 cm groß und war zum Tatzeitpunkt mit einer karierten Jacke sowie einer Baseball-Kappe bekleidet. Beide Täter waren maskiert.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen übernommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Wer verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

Alexandra Federl/n

