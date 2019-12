Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht nach Zusammenstoß auf B 64 - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mh) Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich der B 64 mit der K 1 bei Padeborn-Neuenbeken geben können. Am Sonntagabend war ein 42-jähriger Mann gegen 22.00 Uhr mit einem VW Passat auf der B 64 in Richtung Bad Driburg unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der K 1 bemerkte er einen silbernen Kombi, vermutlich ein Opel Insignia, der aus Neuenbeken kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr, ohne die Vorfahrt des VWs zu beachten.

Der Fahrer des Passats bremste sein Auto stark ab. Er konnte den Zusammenprall mit der rechten Seite des silbernen Kombis aber nicht mehr verhindern. Trotzdem setzte der unbekannte zweite Unfallbeteiligte seine Fahrt in Richtung Dahl fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

