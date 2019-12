Polizei Paderborn

POL-PB: Landrat Manfred Müller besucht das Deutsche Polizeimuseum

Salzkotten (ots)

(mh) Das Deutsche Polizeimuseum am Otto-Mauel-Platz 1 in Salzkotten ist der zentrale Ort für Polizeigeschichte aus ganz Deutschland. Tausende Uniformen, Helme, Einsatzmittel, Schriftstücke und technische Gegenstände aus dem Polizeialltag gehören zur Sammlung. Landrat Manfred Müller hat das Museum nun einmal genauer unter die Lupe genommen.

"Die Arbeit der Polizei ist von großem öffentlichen Interesse. Das Museum bietet aufgrund der vielfältigen Exponate große Möglichkeiten, die Geschichte der Polizei noch greifbarer zu machen", sagte Müller. Denkbar sind künftig beispielsweise Ausstellungen, mit denen das Polizeimuseum im Kreisgebiet Präsenz zeigen könnte. Weitere Möglichkeiten sind Expertenrunden und Vortragsabende. "Wir haben im Vorstand bereits einige Ideen gesammelt. Eine Ausstellung könnte die Polizei im Spiegel der letzten 100 Jahre in den Fokus nehmen", meinte Felix Hoffmann.

Der erste Vorsitzende des Deutschen Polizeimuseums hat die Sammlung aufgebaut und in den letzten Jahrzehnten stetig erweitert. Im Gespräch mit dem Landrat kamen auch die Lagerungsmaßnahmen für die Exponate zur Sprache. "Im Museum wird nur ein Prozent von dem gezeigt, was wir eigentlich an historischen Ausstellungsstücken haben. Der Rest befindet sich in zwei leider baufälligen Lagerhalle. Auch dafür brauchen wir Lösungen", erläuterte Polizeihauptkommissar Volker Hildesheim, der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Museums ist.

Der Verein zur Förderung des Deutschen Polizeimuseums umfasst aktuell 230 Mitglieder. Das Museum verzeichnet am Standort durchschnittlich 100 Besucher pro Monat. Diese kommen teilweise auch aus dem Ausland. Filmproduktionsfirmen sowie andere Museen und Sonderausstellungen aus ganz Deutschland greifen regelmäßig auf die Exponate aus dem Polizeimuseum zurück. "Es lohnt sich auf jeden Fall, hier am Ball zu bleiben und nach Lösungen für die anstehenden Herausforderungen zu suchen", betonte Landrat Müller.

