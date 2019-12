Polizei Paderborn

POL-PB: B 64 nach Auffahrunfall gesperrt

Paderborn-Benhausen (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 64 hat sich am Sonntag eine Person leichte Verletzungen zugezogen. Ein 33-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit einem Seat Leon aus Paderborn kommend in Fahrtrichtung Bad Driburg unterwegs. In Höhe einer Tankstelle zwischen den Anschlussstellen Benhausen und Neuenbeken musste er seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren.

Ein hinter ihm fahrender 38-jähriger Mann, der mit einer 33-jährigen Beifahrerin und zwei Kindern in Kindersitzen im Alter von sieben Monaten und sechs Jahren, in einem VW Passat in gleicher Richtung fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf den Seat auf, der herumgeschleudert wurde und auf der Linksabbiegespur zum Tankstellengelände zum Stehen kam. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Beifahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die am Unfallort durch den Notarzt versorgt wurden. Die beiden Kinder blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die B 64 für rund eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

