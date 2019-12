Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

33098 Paderborn (ots)

(ah) Freitag, 13.12.19, 13:45 Uhr, 33098 Paderborn, Borchener Straße, Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Borchener Straße in Richtung Borchen und musste auf grund eines Rückstaus in Höhe der Zufahrt zur B64 bremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der verletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ca. 1000,-- Euro Sachschaden.

