Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

33098 Paderborn (ots)

(ah) Freitag, 13.12.19, 16:45 Uhr, 33098 Paderborn, Heierstor, Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer bog vom Gierswall nach rechts in die Detmolder Straße ein. Dabei stieß er mit der 55-jährigen Radfahrerin zusammen, die die Detmolder Straße vom Gierswall aus kommend auf dem dortigen Radweg überqueren wollte. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 550.- Euro.

