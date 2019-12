Polizei Paderborn

POL-PB: Gegen Baum gefahren und von Unfallstelle geflüchtet

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ah) Freitag, 13.12.19, 22:05 Uhr, 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus, Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw-Fahrer kam aus ungeklärter Ursache in der Hatzfelder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen kleinen Baum am Straßenrand. Dabei verlor der Pkw das vordere Kennzeichen, was von einem Zeugen beobachtet wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete zunäschst von der Unfallstelle, kehrte jedoch vermutlich nochmal zum Unfallort zurück, sammelte das verlorene Kennzeichen ein und entfernte sich erneut vom Unfallort. Der Sachschaden am zerstörten Baum beläuft sich auf ca. 300,-- Euro. Weiter Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Paderborn unter der Telefonnummer 05251-3060.

