Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für das PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Räuberischer Diebstahl:

Am 18.01.2020, um 11:45, kommt es in 26169 Friesoythe zu einem Ladendiebstahl von Genussmitteln. Der 40-jährige Beschuldigte versucht zunächst, Alkohol und Zigaretten zu entwenden. Dabei wird er jedoch von einem Mitarbeiter des geschädigten Geschäftes beobachtet und von diesem im Anschluss angesprochen. Der Besch. stößt daraufhin den Mitarbeiter zur Seite und flüchtet unter Mitnahme des Diebesgutes zu Fuß. Er kann jedoch vom Mitarbeiter verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet.

Diebstahl eines Kleinkraftrades:

In der Zeit von Dienstag, 16.01.2020 bis Samstag, 18.01.2020 wird in der Westmarkstraße in 26676 Barßel ein Kleinkraftrad entwendet. Daraufhin sucht die Gesch. im Innenstadtbereich von Barßel nach dem Kleinkraftrad und findet dieses auf einem Parkplatz eines Supermarktes. Während die Gesch. ihren Pkw abstellt, nähern sich zwei männliche Personen dem Kleinkraftrad und flüchten mit diesem. Später wird das Kleinkraftrad im Bereich des Barßeler Hafens aufgefunden. Zeugen, die Angaben zu diesen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe o. Barßel zu melden.

