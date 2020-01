Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 18/19.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 18.01.2020, in der Zeit von 11:00Uhr - 11:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Fahrzeug auf dem großen Parkplatzgelände der Gildestraße, beim Ein-/o. Ausparken, einen schwarzen PKW Opel Mocca. Der PKW wurde an der linken, hinteren Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen sollten sich bei der Polizei Vechta (04441/9430) melden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 18.01.20, 11.23 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit einem Pkw das Stoppelmarktgelände in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab der Fahrzeugführer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er habe lediglich auf dem Gelände das "Fahren" üben wollen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag 18.01.2020, um 21.08 Uhr, befährt eine 15-jährige Lohnerin mit einem Kleinkraftrad die Lohner Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass die Jugendliche nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist. Es wird ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Vechta - Brand von Müllcontainern

Am Samstag, den 18.01.2020 gegen 21:34 Uhr gerieten zwei Altkleidercontainer und ein Altpapiercontainer vor dem Gelände der Abfallwirtschaft Vechta am Grenzweg in Vechta in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug aus und konnte den Brand schnell löschen. Da die Brandursache bisher ungeklärt ist und eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen sollten sich bei der Polizei Vechta (04441/9430) melden.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung/ Widerstand

Am Sonntag, den 19.01.2020 gegen 01:20 Uhr, wurde eine 21-jährige aus Vechta wegen einer Alkohol/Drogenintoxikation mit dem RTW Vechta dem Krankenhaus zugeführt. Während des Transportes trat und schlug die 21-jährige nach den Rettungskräften, so dass diese eine Unterstützung der Polizei anforderte. Im Krankenhaus leistete diese weiterhin Widerstand und trat nach den eingesetzten Polizeibeamten. Eine Verletzung trugen weder die Rettungskräfte noch die Polizeibeamten davon.

Vechta -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 18.01.2020 gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen aus Vechta, der mit einem PKW den Neuen Markt in Vechta befuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass dessen ausländische Fahrerlaubnis für das Bundesgebiet nicht mehr gültig war, da der 21-jährige bereits seit 2 Jahren in Deutschland seinen Wohnsitz hatte.

Visbek -Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, dem 19.01.2020 gegen 00:50 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Visbek, Astruper Straße, ein 31-jähriger Visbeker festgestellt, der unter Alkoholbeeinflussung seinen PKW führte. Es folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

