POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 17.-18.01.2020

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 14:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 50-jähriegn Linderner auf der Ladestraße in Lastrup, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine Streife der Polizei Essen überprüfte am Freitag gegen 15:10 Uhr einen BMW auf der Quakenbrücker Straße in Essen. Dessen 49-jährigem Fahrer war das Recht aberkannt worden, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen. Da gegen den Mann noch ein Haftbefehl bestand, wurde dieser vollstreckt und der Mann in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Lastrup Einbruch in Baucontainer

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr einen Baucontainer im Schmiedeweg in Lastrup auf und entwendeten dort eine Kiste Bier.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag Mittag und Freitag Morgen kam es in Löningen auf der Alten Löninger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich stieß ein Fahrzeugführer beim Einbiegen auf die Grundstückszufahrt zur Hausnummer 7 mit seinem Fahrzeug gegen einen Pfosten der Toranlage. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Verursacher meldete sich nicht bei den Eigentümern und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden an der Toranlage wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einem LKW

Am Samstag gegen 07:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger aus Heede mit einem Futtermittel-LKW die B72 von Cloppenburg in Richtung Friesoythe. In Höhe Petersdorf geriet der LKW auf den Seitenstreifen. Beim Gegenlenken brach der LKW aus und kippte quer auf die Straße. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein vorsorglich entsandter Rettungswagen brauchte nicht tätig zu werden. Den genauen Schaden kann die Polizei bislang nicht beziffern. Die Ladung des LKW musste durch eine Firma geborgen und der LKW mittels Kran wieder aufgerichtet werden. Es wurde für den Zeitraum der Bergung eine mehrstündige Absperrung durch die Straßenmeisterei Friesoythe eingerichtet. Diese dauert aktuell noch an.

