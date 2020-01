Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag, 17.01.2020, bis Samstag, 18.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom Freitag, 17.01.2020, 20.00 Uhr, bis Samstag, 18.01.2020, 04.35 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta an der Großen Straße die Außendekoration einer Bäckerei. Die Bestuhlung sowie diverse Blumenkübel wurden umgeworfen und die Bepflanzung aus den Kübeln herausgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Telefon: 04441 9430) zu melden.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 17.01.2020, 20.40 Uhr, wurde in einer Gaststätte an der Große Straße in Holdorf ein betrunkener und randalier Gast gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei diesem um einen 25-jährigen aus Holdorf. Der stark alkoholisierte junge Mann zeigte sich wegen seines Fehlverhaltens uneinsichtig. Ihm gegenüber wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er auch nachkam. Nur kurze Zeit später kehrte er mit einem Fahrrad fahrend an den Ereignisort zurück. Er fuhr in einer starken Schlangenlinie und behinderte hierdurch den fließenden Verkehr. Eine Überprüfung seiner Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 2,74 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen war der Holdofer äußerst aggressiv. Er musste dem Gewahrsam zugeführt werden.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 18.01.2020, 02.05 Uhr, befuhr eine 37-jährige Steinfelderin mit ihrem Pkw Opel Agila in Steinfeld die Münsterlandstraße in Richtung Mühlen. Ausgangs einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Die junge Frau verließ die Örtlichkeit und begab sich zu ihrer Wohnung. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet. Nach Ermittlung der Fahrzeughalterin und Aufsuchen der Anschrift weigerte sich die Steinfelderin den Beamten die Tür zu öffnen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Tür durch den Einsatz der Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Bei der Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass diese leicht alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Vechta - versuchter Einbruch in Bürogebäude

Am Freitag, 17.01.2020, 18.25 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Tannenweg in Vechta gewaltsam ein Fenster in einem Bürogebäude zu öffnen. Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage ließen sie von ihrem weiteren Vorgehen ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500,- Euro. Sollten zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) gemacht worden sein, so bittet die Polizei Vechta um sachdienliche Hinweise (Telefon: 04441 9430).

Lohne - versuchter Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.01.2020, 23.00 Uhr, bis Freitag, 17.01.2020, 16.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Keetstraße in Lohne durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Schankraum. In diesem wurde versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Die Polizei Vechta bittet etwaige Zeugen der Tat sich zu melden (Telefon: 04441 9430).

