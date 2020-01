POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel - Einbruch in eine Tierarztpraxis

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16. Januar 2020, 20.00 Uhr und Freitag, 17. Januar 2020, 7.00 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Garreler Straße das Fenster einer Tierarztpraxis auf und gelangte auf die Weise in das Gebäude. Im Inneren hebelte er ein weiteres Fenster zu Büroräumen auf und entwendete Bargeld, Geldkassetten sowie eine Trinkgeldkasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pkw

Am Freitag, 17. Januar 2020, zwischen 3.15 Uhr und 3.30 Uhr, wurde im Porscheweg durch bislang unbekannte Täter ein schwarzer Daimler GL63 AMG/BRABUS von einem dortigen Grundstück entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die amtlichen Kennzeichen CLP- OK 6 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 17. Januar 2020, um 7.55 Uhr fuhr ein 20-jähriger Cloppenburger mit seinem Auto auf der Cloppenburger Straße in den dortigen Kreisverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem im Kreisverkehr befindlichen 40-jährigen Radfahrer aus Osnabrück. Durch den Unfall verletzte sich der Fahrradfahrer leicht.

Drantum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 17. Januar 2020, gegen 6:40 Uhr fuhr eine 35-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Auto auf der B72 in Richtung Autobahn 1. Kurz vor der Abfahrt Drantum brach der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Die Fahrerin lenkte gegen und überschlug sich dabei. Das Fahrzeug kam rechtsseitig im Seitengraben zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die Cloppenburgerin leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 17. Januar 2020, gegen 10.55 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Auto auf dem Fortmannsweg und wollte links in die Eschstraße abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 66-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

