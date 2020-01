Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. Januar 2020, um 12.37 Uhr beabsichtigte eine 24-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw am rechten Fahrbahnrand der Antoniusstraße in Vechta einzuparken. Nachdem sie an dem Pkw eines 34-jährigen aus Vechta vorbeigefahren war, scherte sie nach rechts ein. Im selben Augenblick setzte der 34-jährige mit seinem Fahrzeug zurück und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2200 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Montag, 13. Januar 2020 und Dienstag, 14. Januar 2020 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die hintere, linke Tür eines schwarzen VW Touareg. Als Tatorte kommen entweder die Marienstraße in Lohne oder die Bremer Straße in Vechta in Betracht. Die Geschädigte hatte den Wagen am Montag, um 22.00 Uhr in der Marienstraße in Lohne am Straßenrand abgestellt. Den Schaden bemerkte sie schließlich am Dienstag, um 14.54 Uhr auf dem Parkplatz an der Bremer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell