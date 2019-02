Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollerdiebstahl verhindert

Gronau (ots)

Nicht ihnen gehörte der Motorroller, mit dem sich zwei Jugendliche am Montag in Gronau davonmachen wollten. Ein Zeuge hatte gegen 16.15 Uhr beobachte, wie sich die 17 und 14 Jahre alten Gronau auf der Enscheder Straße an dem abgestellten Fahrzeug zu schaffen machten. Sie schoben den Roller in Richtung Klosterstiege, als der Zeuge sie ansprach und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Beamten brachten die beiden Beschuldigten zur Polizeiwache. Dort konnten ihre Erziehungsberechtigten sie abholen.

Kreispolizeibehörde Borken

