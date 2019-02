Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mit Feuerlöscher herumgesprüht

Rhede (ots)

Mit einem Feuerlöscher hat ein 17 Jahre alter Jugendlicher am Dienstag in Rhede-Vardingholt Sachschaden angerichtet. Der Oberhausener hatte gegen 13.15 Uhr in Räumen einer sozialen Einrichtung an der Schloßstraße Löschpulver versprüht. Danach sprühte er auf geparkte Fahrzeuge. Der 17-Jährige nahm den Feuerlöscher mit und drohte, später noch einmal zurückkommen zu wollen. Polizeibeamte konnten die Identität des Jugendlichen ermitteln und ihn noch am gleichen Tag in Rhede antreffen. Sie fertigten eine Strafanzeige und stellten den Feuerlöscher sicher.

