Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - 20-Jähriger gibt zahlreiche Straftaten zu

Vreden (ots)

Am 15. Februar dieses Jahres entwendete ein zunächst unbekannter Täter aus einem unverschlossenen Bauernhaus in Doemern Bargeld aus einer Geldbörse. Er wurde durch eine Zeugin überrascht, konnte aber durch die Stallungen flüchten. Durch die Kripo Ahaus konnte ein 20-jähriger Vredener als Tatverdächtiger ermittelt werden. Diese gab in seiner Vernehmung nicht nur die Tat vom 15.02.2019 zu, sondern räumte ein, seit Mitte des vergangenen Jahres in mindestens sieben Fällen gleichgelagerte Diebstähle aus demselben Bauernhaus begangen zu haben. Insgesamt erbeutete er mehrere Hundert Euro Bargeld. Er wurde nach seiner Vernehmung und weiteren kriminalpolizeilichen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

