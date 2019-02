Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verursacher für Unfall unklar

Bocholt (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall, der sich am Dienstag in Bocholt ereignet hat. Dazu war es zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Bocholter Krankenhauses am Barloer Weg gekommen. Die beiden Unfallbeteiligten, ein 53-jähriger Bocholter und ein 43-jähriger Isselburger, meldeten sich unabhängig voneinander bei der Polizei - beide geben an, den Unfall nicht verursacht zu haben. Der Sachschaden an dem schwarzen Mercedes c 220 D und dem grauen Audi B8 liegt circa bei 2.300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

