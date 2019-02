Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Einbiegen kollidiert

Bocholt (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Bocholt ereignet hat. Ein 42-jähriger Bocholter wollte mit seinem Fahrrad gegen 17.10 Uhr vom Liederner Höfgraben nach links auf den östlichen Radweg an der Liederner Ringstraße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Motorrad eines 62-jährigen Bocholters zusammen, der auf der Liederner Ringstraße in Richtung Liedern unterwegs war.

