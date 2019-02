Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin mit Außenspiegel touchiert

Stadtlohn (ots)

Eine unbekannte Radfahrerin ist am Dienstag in Stadtlohn mit dem Außenspiegel eines Pkw kollidiert. Eine 75-jährige Stadtlohnerin befuhr gegen 17.00 Uhr die L 572 von Stadtlohn kommend in Richtung Ahaus. Etwa 100 Meter hinter dem Abzweig der L 608 nach Vreden (Spor) ist nach ihren Angaben eine Radfahrerin vom Seitenstreifen vor ihr auf die Fahrbahn gewechselt, ohne ein Handzeichen gegeben zu haben. Trotz eines Ausweichmanövers habe der rechte Außenspiegel die Radfahrerin touchiert. Die Radfahrerin habe sich danach von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell