Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ahaus (ots)

Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, der Drogentest schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC und Kokain, und in der Kleidung steckte eine Dose mit Marihuana: Unangenehme Konsequenzen warten jetzt auf einen 18-Jährigen, den Polizeibeamte am Dienstag in Ahaus-Alstätte kontrollierten. Der Ahauser war dort mit einem Motorroller in der Bauerschaft Gerwinghook unterwegs. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige; ein Arzt entnahm dem jungen Mann eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell