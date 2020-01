Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 18.-19.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr wurde einer 68-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Tasche entwendet, welche sie während eines Verkaufsgespräches in einem Sportgeschäft in der Langen Straße in Cloppenburg neben sich abgestellt hatte. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro.

Garrel - Brand eines PKW

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Motorraum eines Daimler, welcher am Samstag gegen 17:00 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße in Nikolausdorf fuhr, in Brand. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Garrel, welche den Brand löschte und ein Rettungswagen der Rot-Kreuz-Bereitschaft Garrel vor Ort..

Cloppenburg - Brand eines Lichtmastes

Am Samstag gegen 20:40 Uhr geriet ein Lichtmast auf dem Gelände eines Autohauses an der Daimlerstraße in Cloppenburg vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Brandentdecker konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Cloppenburg löschen. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Garrel - zweimal Sachbeschädigung

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Garrel zu zwei Sachbeschädigungen. Am Lärchenweg wurde die Heckscheibe eines Audi A3 eingeschlagen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zudem wurde das Türglas einer seitlichen Eingangstür eines Haarshops an der Alten Dorfstraße eingeschlagen. Hier wird der Schaden auf ca. 100 Euro geschätzt. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, welche sich unter Telefon 04471/18600 melden können.

Garrel- Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

Eine Streife der Cloppenburger Polizei kontrollierte am Samstag gegen 12:30 Uhr einen 49-jährigen Garreler auf der Straße Zum Auetal. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und zudem noch unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,15 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag gegen 02:20 Uhr befuhr ein 17-jähriger Molberger die Molberger Straße in Cloppenburg mit seinem Kleinkraftrad. Da sein Fahrzeug ca. 50 km/h schnell fuhr und er keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 07:15 Uhr kam es zu einem Spiegelunfall auf der Beverbrucher Straße in Garrel zwischen zwei LKW. Ein LKW mit Bremer Kennzeichen befuhr die Beverbrucher Straße in Richtung Garrel. Ihm entgegen kam ein weiterer LKW. Nachdem es zu dem Zusammenstoß der beiden Spiegel gekommen war, setzte der Fahrer des zweiten LKW seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Bremer erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem unbekannten LKW machen können, sich unter 04471/18600 zu melden.

Garrel - zweimal Rauchentwicklung

Am Samstag kam es gegen 13:45 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung verursacht durch eine Mikrowelle im Seniorenheim am Möhlenkamp in Garrel. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel lüftete den betroffenen Gebäudeteil. Die vorsorglich mitalarmierten freiwilligen Helfer des DRK Garrel brauchten nicht einzugreifen. Ähnlich wie in Garrel stellte sich die Situation am Samstag gegen 21:40 Uhr in der Osterstraße in Cloppenburg dar. Ein auf dem Herd vergessener Topf hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Auch hier lüftete die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg die Wohnung. Der Mieter der Wohnung kam vorsorglich mittels eines Rettungswagens des DRK ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bahnhofstraße 62

49661 Cloppenburg

04471/1860-112



Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell